Сирены тревоги включили в Сумской и Черниговской областях Украины

Сирены воздушной тревоги 18 ноября включили в Сумской и Черниговской областях Украины. По данным информационного сервиса по уведомлению населения, воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области.
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