Фотограф и спасатель освободили запутавшегося в сетях сивуча на Сахалине

Фотограф Сергей Любаченко с Сахалина заметил сивуча (крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, также известен как северный морской лев Стеллера), который запутался в сети, также трос, на который крепилась сеть, застрял в волноломе.
Фотограф Сергей Любаченко с Сахалина заметил сивуча (крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, также известен как северный морской лев Стеллера), который запутался в сети, также трос, на который крепилась сеть, застрял в волноломе.
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