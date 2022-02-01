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Фотограф и спасатель освободили запутавшегося в сетях сивуча на Сахалине

Фотограф и спасатель освободили запутавшегося в сетях сивуча на Сахалине

Фотограф Сергей Любаченко с Сахалина заметил сивуча (крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, также известен как северный морской лев Стеллера), который запутался в сети, также трос, на который крепилась сеть, застрял в волноломе.

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