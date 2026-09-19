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Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов

Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. Об этом 19 сентября сообщил глава агентства Игорь Чайка.

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