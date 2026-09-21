Как КНДР может помочь России прокормить Дальний Восток и себя

Огромный и богатейший ресурсами макрорегион исторически зажат в тисках жестких климатических условий и огромной «дальневосточной наценки» на все, включая продукты питания.
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