Новое исследование раскрывает роль белка PTX3 в развитии диабетической ретинопатии

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подробно описывает роль белка пентаксина 3 (PTX3) в развитии диабетической ретинопатии — основной причины слепоты и нарушений зрения.
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