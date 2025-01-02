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Новое исследование раскрывает роль белка PTX3 в развитии диабетической ретинопатии

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подробно описывает роль белка пентаксина 3 (PTX3) в развитии диабетической ретинопатии — основной причины слепоты и нарушений зрения.

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