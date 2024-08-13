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Царьград

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Диетолог перечислил продукты, необходимые людям старше 50 лет

Диетолог перечислил продукты, необходимые людям старше 50 лет

Гинзбург посоветовал людям старше 50 лет есть жирную морскую рыбуС годами мозг человека теряет свою былую активность, но замедлить этот процесс можно при помощи специального питания.

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