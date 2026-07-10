«Ситуация достигнет апогея»: астролог назвала самые опасные дни июля

Эксперт Любовь Калиновская предупредила россиян о тяжелом периоде. 123RF/legion-media.ruИюль 2026 года станет одним из самых напряженных периодов не только в астрологическом, но и в геополитическом плане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии