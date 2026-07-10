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«Ситуация достигнет апогея»: астролог назвала самые опасные дни июля

«Ситуация достигнет апогея»: астролог назвала самые опасные дни июля

Эксперт Любовь Калиновская предупредила россиян о тяжелом периоде. 123RF/legion-media.ruИюль 2026 года станет одним из самых напряженных периодов не только в астрологическом, но и в геополитическом плане.

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