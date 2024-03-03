В последнее время на Западе все громче звучат призывы к прямому вмешательству в конфликт на Украине, включая не только отправку войск и поставки тяжелых вооружений, но и предполагаемую отправку на территорию Украины натовского военного контингента.
Глава Пентагона Остин: в случае поражения Украины начнется война НАТО с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рамиль Странник
скоро белая Америка поймет кого вскормила теперь черномазые будут шугать по полной программе белых Американцев так что белые будут убегать в другие страны чего и следовало ожидать ну это их заслуга пусть пеняют на себя
Ответить
10 час.
Рамиль Странник
никогда не думал что Американцы такие тупорылые нашли кого ставить на такой пост ну наверно тогда в зоопарке не было свободных мест
Ответить
9 час.
Виктор Луговой
Типтип, - кучерявый хотит нас испужать. Шобы мы не слишком-то разгонялись на танчиках, а иначе буит бо-бо. Масенький нюанец: чумазый почему-то считает, что война всегда - это когда они начинают и безответно заканчивают. По шаблону "двадцать против одного и в воздухе только свои самолёты". Еси в горах и в песках воевать против тубельцев - то возможно, но сильно не всегда (см. Афган), а русс Иван на стенах Берлинска расписывался. Чево б теперь на всяком таком-сяком разном Капитолии красоту не навести? Ну, аль на том, шо от ево останеццо?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии