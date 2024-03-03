Глава Пентагона Остин: в случае поражения Украины начнется война НАТО с Россией

скоро белая Америка поймет кого вскормила теперь черномазые будут шугать по полной программе белых Американцев так что белые будут убегать в другие страны чего и следовало ожидать ну это их заслуга пусть пеняют на себя

никогда не думал что Американцы такие тупорылые нашли кого ставить на такой пост ну наверно тогда в зоопарке не было свободных мест

Виктор Луговой

Типтип, - кучерявый хотит нас испужать. Шобы мы не слишком-то разгонялись на танчиках, а иначе буит бо-бо. Масенький нюанец: чумазый почему-то считает, что война всегда - это когда они начинают и безответно заканчивают. По шаблону "двадцать против одного и в воздухе только свои самолёты". Еси в горах и в песках воевать против тубельцев - то возможно, но сильно не всегда (см. Афган), а русс Иван на стенах Берлинска расписывался. Чево б теперь на всяком таком-сяком разном Капитолии красоту не навести? Ну, аль на том, шо от ево останеццо?