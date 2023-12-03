Как восстановить сожженные волосы в домашних условиях?

Сожженные волосы — очень распространенная проблема сегодня. Ежедневное использование фена, плоек и «утюжков», химических средств для укладки, а также просто воздействие солнца на кожу головы — все это сильно ухудшает состояние волос.
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