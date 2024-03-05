Трамп побеждает на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Global Look Press/CNP/AdMedia Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу над своей единственной соперницей, экс-постпредом страны при ООН Никки Хейли на партийных выборных собраниях в Северной Дакоте, прогнозируют американские СМИ.
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