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Трамп побеждает на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Трамп побеждает на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Global Look Press/CNP/AdMedia Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу над своей единственной соперницей, экс-постпредом страны при ООН Никки Хейли на партийных выборных собраниях в Северной Дакоте, прогнозируют американские СМИ.

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