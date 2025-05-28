Самыми популярными крымскими брендами являются алкогольные напитки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Самыми популярными марками товаров повседневного спроса (FMCG), которые производятся в Крыму, являются алкогольные напитки, свидетельствует исследование "Нильсен", с которым ознакомился ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии