Как генерал Макс Пфеффер, уже будучи в плену, сожалел о том, что не уничтожил штаб 62-й армии В.И. Чуйкова

В.И. Чуйков и М.Пфеффер В тот день, когда бойцы 64-й армии пленили в Сталинграде генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, воинам 62-й армии удалось там же, в Сталинграде, взять в плен штаб 295-й пехотной дивизии вермахта во главе с ее командиром генерал-майором Корфесом.