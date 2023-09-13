Как генерал Макс Пфеффер, уже будучи в плену, сожалел о том, что не уничтожил штаб 62-й армии В.И. Чуйкова
В.И. Чуйков и М.Пфеффер
В тот день, когда бойцы 64-й армии пленили в Сталинграде генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, воинам 62-й армии удалось там же, в Сталинграде, взять в плен штаб 295-й пехотной дивизии вермахта во главе с ее командиром генерал-майором Корфесом.
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Как только этот вонючий ливероколбасник хрюкнул, тут же должен был подскольнуться и разбить свою тупую башку о край окопа.
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