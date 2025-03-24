Впервые за полвека в Словакии обнаружили ящур

Ящур был подтвержден у крупного рогатого скота на трех фермах в Словакии после того, как соседняя Венгрия сообщила о случаях заболевания в начале этого месяца, 22 марта сообщает сетевое издание FarmingUK.
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