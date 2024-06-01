Бербок, фон дер Ляйен и Мишель поддержали план США по сектору Газа

Глава Евросовета Шарль Мишель, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали план президента США Джо Байдена по прекращению военных действий между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.
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