Эксперт счел истерией заявления о возможном применении Patriot по авиации РФ

Прозвучавшие в ФРГ заявления о том, что Киеву разрешат использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для уничтожения российской авиации над территорией РФ являются шоу и истерией, заявил 3 июня военный политолог Андрей Кошкин.