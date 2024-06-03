Эксперт счел истерией заявления о возможном применении Patriot по авиации РФ

Прозвучавшие в ФРГ заявления о том, что Киеву разрешат использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для уничтожения российской авиации над территорией РФ являются шоу и истерией, заявил 3 июня военный политолог Андрей Кошкин.
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