Врач-сомнолог Полуэктов заявил, что недостаток сна снижает эффективность вакцинации

Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил в беседе с журналистами в субботу, что недостаток сна способен повлиять на эффект вакцинации.
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