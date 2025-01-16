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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коростелев о возможном переходе в биатлон: «Пока рано об этом думать. Каждый должен заниматься своим делом»

Коростелеву 21 год, он двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион России по лыжным гонкам. В январе его команда заняла пятое место в «Гонке чемпионов», которая проходила в Рязани с участием лыжников и биатлонистов.

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