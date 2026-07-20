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Как не заболеть в отпуске: Роспотребнадзор дал рекомендации туристам

Как не заболеть в отпуске: Роспотребнадзор дал рекомендации туристам

Роспотребнадзор рассказал, как туристам избежать болезней во время зарубежных поездок. В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для россиян, планирующих путешествия за границу: чтобы отдых не омрачился проблемами со здоровьем, важно заранее учитывать эпидемиологические риски и соблюдать базовые правила безопасности.

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