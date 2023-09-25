Аргументы и Факты

48 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Только НА ВОСТОК Московской области НИЧЕГО НЕ СТРОЯТ!!.... 52 км едем 2,5 часа!! СПЛОШНЫЕ ПРОБКИ!! Черт...Московские центра...
  • лина любимцева
    Ужас что творится. Дети дерутся, родители дерутся...Baza: в Москве му...
  • Александр Лагуткин
    Странно, что она до сих пор там болтается!Нарусовой вынесут...

Дания отказала РФ в запросах по подрыву «Северных потоков»

Дания отказала РФ в запросах по подрыву «Северных потоков»

Дания отказала Российской Федерации не только в совместном расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но и в исполнении основной части запросов о правовой помощи по данному делу, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Тогда всем здесь логично и предположить, что, как говорят, &quot;рыльце у самих таких сволот там все в пуху&quot;... И нечего там тут изворачиваться и тупить... Итак все ясно. И надо РФ к таким тварям относиться как к врагу.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх