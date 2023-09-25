Дания отказала РФ в запросах по подрыву «Северных потоков»
Дания отказала Российской Федерации не только в совместном расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но и в исполнении основной части запросов о правовой помощи по данному делу, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тогда всем здесь логично и предположить, что, как говорят, "рыльце у самих таких сволот там все в пуху"...
И нечего там тут изворачиваться и тупить... Итак все ясно. И надо РФ к таким тварям относиться как к врагу.
Свежие комментарии