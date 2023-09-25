Дания отказала РФ в запросах по подрыву «Северных потоков»

Влад Владимиров

Тогда всем здесь логично и предположить, что, как говорят, "рыльце у самих таких сволот там все в пуху"... И нечего там тут изворачиваться и тупить... Итак все ясно. И надо РФ к таким тварям относиться как к врагу.