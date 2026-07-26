Девушка с пружиной от батута в ноге первым делом решила снять видео для TikTok

Во время прыжков на батуте девушка получила необычную травму — пружина пробила ей ногу. Несмотря на случившееся, до приезда медиков она решила сначала записать видео для TikTok, а уже затем заняться оказанием помощи.
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