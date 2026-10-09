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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон об этапе в Сингапуре: «Качество моего сна снизилось, ведь приходится ложиться в 3-4 часа ночи. Переживаю»

Пилот « Феррари » отметил трудности, с которыми приходится иметь дело из-за графика Гран-при Сингапура .

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