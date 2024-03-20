God of War Ragnarok была признана лучшим эксклюзивом PlayStation по результатам крупного опросаНедавно официальный аккаунт Sony в Twitter организовал дружеский турнир среди своих эксклюзивных игр, чтобы выявить лучшую среди них.
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