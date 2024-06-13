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Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 117 млн — ООН

Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 117 млн — ООН

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Агентство ООН по делам беженцев заявило, что число насильственно перемещенных лиц по состоянию на конец 2023 года достигло рекордных 117,3 млн человек, предупредив, что эта цифра продолжит расти дальше без серьезных глобальных политических изменений.

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