Сахалинская область планирует ввести туристический налог с 2025 года

Туристический налог будет введён в Сахалинской области с января 2025 года. Соответствующий проект решения будет рассмотрен на предстоящем заседании Городской Думы Южно-Сахалинска, согласно информации, предоставленной пресс-службой регионального министерства туризма.
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