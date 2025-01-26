В Великобритании появится крупнейший в Европе дата-центр, который построят для неназванного гиперскейлераСовет округа Хертсмер, по сообщению The Register, одобрил строительство мегацентра обработки данных в Хартфордшире (Великобритания).
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