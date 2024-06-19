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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах Fable В ходе Xbox Games Showcase, которая п...

Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах Fable В ходе Xbox Games Showcase, которая п...

Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах FableВ ходе Xbox Games Showcase, которая прошла неделю назад, нам показали новый трейлер Fable, а также рассказали о приключении, которое в очередной раз перенесет нас в фэнтезийный мир Альбиона.

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