Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах Fable В ходе Xbox Games Showcase, которая п...

Фэнтезийный мир Альбиона на новых скриншотах FableВ ходе Xbox Games Showcase, которая прошла неделю назад, нам показали новый трейлер Fable, а также рассказали о приключении, которое в очередной раз перенесет нас в фэнтезийный мир Альбиона.