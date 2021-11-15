В Комсомольском районе перед судом предстанет обвиняемый, который хранил наркотические средства в дворовых постройках

В октябре текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Комсомольскому району задержали 43-летнего жителя села Хурба.
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