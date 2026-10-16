В школе № 181 в Академическом районе Екатеринбурга ученик пятого класса распылил на перемене жидкость с неизвестным составом, из-за резкого запаха дети покинули кабинет и обратились к классному руководителю.
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