Аккаунт, связанный с Давидом Арахамией, использовался для организации секс-вечеринок — газета «Известия»

Связь Давида Арахамии с аккаунтом для организации секс-вечеринок Газета «Известия» сообщает, что аккаунт с именем D B, связанный с Давидом Арахамией, главой парламентской фракции украинской партии «Слуга народа», использовался для поиска партнёров и организации секс-вечеринок.