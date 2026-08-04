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Аккаунт, связанный с Давидом Арахамией, использовался для организации секс-вечеринок — газета «Известия»

Связь Давида Арахамии с аккаунтом для организации секс-вечеринок Газета «Известия» сообщает, что аккаунт с именем D B, связанный с Давидом Арахамией, главой парламентской фракции украинской партии «Слуга народа», использовался для поиска партнёров и организации секс-вечеринок.

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