Бочкарев: в 2023 году в 94 районах Москвы прошло переселение по реновации

В 94 московских районах участники реновации начали заезжать в новые квартиры в уходящем году. Это три четверти от всех районов, вошедших в программу, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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