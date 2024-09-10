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Камалу прячут от всех. Предвыборные дебаты могут обеспечить победу Трампу

Камалу прячут от всех. Предвыборные дебаты могут обеспечить победу Трампу

Камала Харрис.2K прочтений Вчера 10 сентября в США на канале ABC состоятся дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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