Прокурор назвал возможную причину смерти младенца в красноярской семье

SI

Sergey Ivanov

И что же это за такое убойное средство попало отцу в руки? Я вот травил не только тараканов, но и комаров над детской кроваткой- и никогда ничего подобного не было! Ни малейших признаков отравления! А у них траванулась вся семья, дети умерли. Теперь вот дошла очередь до грудного младенца. Задохнулся рвотными массами? А почему здорового малыша стало рвать? Может быть, потому, что ему на кожу или внутрь попали остатки этой самой отравы? Пеленки плохо стираные. Одеяло, на которое попали капли яда... Врет этот папаша. Просто мужику надоело сражаться с этой ползучей дрянью- и где- то достал он что- то поубойней! Вплоть до боевого отравляющего вещества. А боевые яды делаются на основе тех же фосфорных или хлорных соединений, что и дихлофос. Вот и получил результат. Конечно, сейчас он в этом не признается...