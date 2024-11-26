Депутат Журова усомнилась в завершении конфликта на Украине до конца года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет успеть урегулировать конфликт на Украине до конца 2024 года.
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