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Депутат Журова усомнилась в завершении конфликта на Украине до конца года

Депутат Журова усомнилась в завершении конфликта на Украине до конца года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет успеть урегулировать конфликт на Украине до конца 2024 года.

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