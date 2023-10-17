Новый, 601-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов.