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Против скопления сил ВСУ применили огнемётную систему «Тосочка» — 601-й день СВО

Против скопления сил ВСУ применили огнемётную систему «Тосочка» — 601-й день СВО

Новый, 601-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов.

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