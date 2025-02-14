Рогов считает, что преступления ВСУ против курян обязаны признать геноцидом

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов во время круглого стола напомнил о расстрелах мирных граждан в поселке Коренево Курской области, высказывая своем мнение в разговоре с ТАСС.