Армянин рассказал об отбитом у группы земляков бойце СВО

Армянин рассказал, что отбил у группы соотечественников бойца СВО Директор кафе «Вояж» в подмосковном Чехове раскрыл подробности конфликта между вернувшимся из зоны СВО бойцом и группой иностранных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии