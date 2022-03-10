Леонардо об 1:3 с «Реалом»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»

Леонардо прокомментировал вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов. Спортивный директор парижского клуба высказался после ответного матча с «Реалом» (1:3, первая игра – 1:0).

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