Бюджетный лайфхак: Как сделать детей мигрантов примерными россиянами

в Европе тоже учили,тоже мультикультуризировали много лет.И как результат? Пример Советского Союза более не актуален,поэтому нам предлагают разные уроды типа хуснуллина,затулина самоликвидироваться,переехать на Северный полюс,на Луну и т.д.Одним словом исчезнуть.И если не будем сопротивляться,так и будет.Президент и правидельство,ГД на словах одно,на деле не торопятся мягко говоря.Уже патриарх им открытым текстом говорит,что ж вы,идиоты,делаете.Но жадность и тупость перевешивают.

Светлана Ефименко

КАК ДЕТИ БУДУТ АДАПТИРОВАТЬСЯ К НАШИМ ЗАКОНАМ И УЧИТЬ НАШ ЯЗЫК? КАКИЕ "СВЕТЛЫЕ МЫСЛИ" ПОСЕЩАЮТ ЭТУ ДАМУ?!ВО ПЕРВЫХ ДОМА РАГГОВАРИВАЮТ ВСЕ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ ВО ВТОРЫХ НЕ ПРИВИВАЮТ ИМ НАШУ КУЛЬТУРУ НЕ ГОВОРЯ ПРО НАШУ ВЕРУ. В ТРЕТЬИХ ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЕ ИМ ГОВОРЯТ ПЛОХО ПРО РУССКИХ И ПЕСНИ , СТИХИ УЧАТ ДЕТЕЙ ОН ЕЩЕ И ВШКОЛУ НЕ ХОДИТ. НО ОДНИ МАТЫ!НЕ СЛЫШАЛИ? УДАЛИЛИЛА КАК КАРАПУЗУ 4 ГОДА ТАКИЕ МАТЕРНЫЕ ПЕСНИ В МОСКВЕ ПЕЛ,ЧТО ПРОСТО УШИ ВЯНУТ!А ВЫ ХОТИТЕ ИМ СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ! ВЫ ЛУЧШЕ О НАШИХ ДЕТЯХ БЕСПОКОЙТЕСЬ, ЧТО ИХ НЕ БИЛИ , НЕ НАСИЛОВАЛИ 12 ЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ! В СЕКСУАЛЬНОЕ РАБСТВО НЕ ОТПРАВЛЯЛИ ДЕТЕЙ! РЕБЕНОК С ШКОЛЫ ИДЕТ ПРИГЛЯНУЛСЯ КАКОМУ НИБУДЬ ИДИОТУ В МАШИНУ ЗАТАЩИЛИ И ВСЕ КОНЦЫ В ВОДУ!Я ДУМАЮ ЧТО РОДИТЕЛИ У КОТОРЫХ ГОРЕ СЛУЧИЛОСЬ С РЕБЕНКОМ ВАС """ЦЕЛОВАТЬ"НЕ БУДУТА ПОЖЕЛАЮТ ВАМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ И НЕ ИСПЫТАТЬ ГОРЯ С РЕБЕНКОМ ВАШИМ! ОТ НИХ БЛАГОДАРНОСТИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ!!!!!!