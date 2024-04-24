Самые талантливые ветераны из 350 конкурсантов выступили в “Братск-АРТ”

23 апреля в просторном зале культурного комплекса “Братск-АРТ” прошло важное мероприятие — гала-концерт областного фестиваля искусства “Не стареют душой ветераны”, где выступили самые талантливые из 350 конкурсантов.
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