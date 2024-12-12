Как волонтёрство стало неизменной частью жизни севастопольского детсада №10?

Воспитанники детского сада №10, их родители и воспитатели вместе помогают фронту. За два года они отправили на передовую сотни маскировочных сетей и костюмов, больше 50 тысяч комплектов «сухого душа» и других вещей для военнослужащих.
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