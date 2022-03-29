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Андре Игудала: «В наличии в составе «Уорриорз» молодого костяка есть неуважение к Карри, Томпсону и Грину»

Ветеран «Голден Стэйт» Андре Игудала признался, что у нет есть вопросы к подходу руководства по построению состава команды.

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