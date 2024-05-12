«Я бы посоветовал всем россиянам жить не меньше ста лет»

Демографическая ситуация в России непростая, но она осмыслена обществом на многих уровнях: и со стороны власти, и со стороны врачей, и со стороны обычных людей, отметил в интервью «Известиям» президент Лиги здоровья нации, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.