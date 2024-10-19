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Залужный высказался про положение Украины на фронте

Залужный высказался про положение Украины на фронте

В 2023 году Украина вошла «в состояние затяжной войны, выход из которой уже сегодня кажется невозможным», заявил посол страны в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

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