Залужный высказался про положение Украины на фронте

В 2023 году Украина вошла «в состояние затяжной войны, выход из которой уже сегодня кажется невозможным», заявил посол страны в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
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