У животных появился свой сериал. Коты и собаки смотрят Sealook не отрываясь

Домашние животные получили свой собственный Netflix, притом совершенно случайно. Кошки и собаки по всему миру внезапно заинтересовались корейским мультсериалом Sealook о приключениях пухлых милых тюленей — короткие серии без единого слова заставляют питомцев замирать перед телевизором.
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