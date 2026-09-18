У животных появился свой сериал. Коты и собаки смотрят Sealook не отрываясь

Домашние животные получили свой собственный Netflix, притом совершенно случайно. Кошки и собаки по всему миру внезапно заинтересовались корейским мультсериалом Sealook о приключениях пухлых милых тюленей — короткие серии без единого слова заставляют питомцев замирать перед телевизором.