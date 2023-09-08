Кремль должен поставить бакинский режим на место, пока не стало слишком поздно — Михаил Александров

ЕРЕВАН (ИА Реалист). В Кремле делают вид, что в Арцахе ничего особого не происходит, но в случае ухода России из Карабаха и Армении, она потеряет свое присутствие в Закавказье, отметил в беседе с армянской газетой «Грапарак» доктор политических наук Михаил Александров.