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Оцелота заметили на юге Аризоны впервые за полвека

Оцелота заметили на юге Аризоны впервые за полвека

Редкого оцелота впервые за последние полвека заметили на юге Аризоны / © Phoenix Zoo Группа экспертов из разных ведомств подтвердила, что хищное млекопитающее из семейства кошачьих ранее не видели в этом регионе — по крайней мере, в последние 50 лет.

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