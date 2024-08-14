Оцелота заметили на юге Аризоны впервые за полвека

Редкого оцелота впервые за последние полвека заметили на юге Аризоны / © Phoenix Zoo Группа экспертов из разных ведомств подтвердила, что хищное млекопитающее из семейства кошачьих ранее не видели в этом регионе — по крайней мере, в последние 50 лет.
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