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Закон, порядок, государство

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В зоне СВО состоялся телемост с артиллеристами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Челябинской области

В зоне СВО состоялся телемост с артиллеристами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Челябинской области

Опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой.

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