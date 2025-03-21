Зенитная ракетная система «Хунци-19» на службе в НОАК

Самой совершенной зенитной ракетной системой Китая может считаться изделие HQ-19. Эта ЗРС способна перехватывать аэродинамические и баллистические цели, включая наиболее сложныетакже известная как Red Flag 19 превосходит возможности THAAD.
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