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RT Russia

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Депутат Говырин: с 1 августа некоторым россиянам пересчитают пенсию

Депутат Говырин: с 1 августа некоторым россиянам пересчитают пенсию

С1 августа 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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