Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации

О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации

Последнее время то, что творится в телеграм-каналах, не может не заставить сперва задуматься, а потом высказаться.

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Комментарии
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Александр Денисов
В связи с отсутствием настоящей, правдивой информации, какой бы горькой она не была, приходится искать ее на просторах интернета, а там, да, тоже врут...
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10 час.
Кошмар
То есть, по твоему, если информация не горькая, значит она неправдивая?
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9 час.
Ирина
Можно долго прятать голову в песок, как страусы....
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7 час.

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